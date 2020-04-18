HABER /  POLİTİKA

Hayatını kaybeden Mustafa Er Haydar Baş'ın damadı mı? Partiden açıklama geldi

İhlas Haber Ajansı

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, partilerinin MYK üyesi Prof. Dr. Mustafa Er'in, Prof. Dr. Haydar Baş'ın damadı olmadığını ve koronavirüs nedeniyle değil geçirdiği iç kanama sonucu vefat ettiğini duyurdu.

Abone ol

Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim üyesi ve BTP MYK üyesi Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti.

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda partilerinin MYK üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Er'in ölümüyle ilgili çıkan haberler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı.

Önder, "Prof. Dr. Mustafa Er koronavirüs nedeniyle değil geçirdiği iç kanama nedeniyle vefat etmiştir. Kendisi Prof. Dr. Haydar Baş'ın damadı değil partimizin MYK üyesidir" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesinde dikkat çeken kadın detayı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Ateş Kara'dan kritik koronavirüs açıklaması: Vaka sayılarında azalma olduğunu söylemek için erken
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Hayat eve sığar mobil uygulaması' koronalıyı görünce size mesaj atıyor
Bakırköy'de siparişe gelen kurye yaşlı kadını para üstünü vermediği için boğarak öldürdü
Covid-19 tedbirlerine uyulmazsa sonbaharda ikinci dalga gelebilir
Ekrem İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
Ali Koç'tan Edin Visca atağı! Bizzat Başkan Gümüşdağ'la görüşecek
ÖNCEKİ HABERLER
Selahattin Demirtaş için yapılan tahliye talebi reddedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki hastane inşaatlarını havadan inceledi
İkinci sokağa çıkma cezasını yedi, tutanağı yırtıp yere attı
14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi
Türk bayraklı arabayla polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Fitre nedir, fitre kimlere verilmez? 2020'de fitre ne zaman verilecek?
Yorumlar