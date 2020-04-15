Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesinde dikkat çeken kadın detayı

Sosyal mesafe uyarısı

Cenazeye katılanlar da sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Bariyerlerle çevrili alana aile fertleri, protokol ve partililer alınırken, bariyer alanı dışında ise çok sayıda kişi cenaze törenini takip etti. Cenazede sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarı anonsları yapıldı.