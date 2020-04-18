Radamel Falcao'nun yerine gelecek ismi duyurdular

Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı golcünün alternatifini buldu. Arjantin basını transferle ilgili gelişmeyi aktardı.

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Galatasaray'ın görkemli kutlamalarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao'un sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağına yönelik iddiaların ortaya çıktığı bir dönemde, yıldız futbolcunun yerini doldurmaya aday isim de ortaya çıktı.

Milli takımda yıldızlaştı

Arjantin Genç Milli Takımları'nda sergilediği performansla yıldızı parlayan San Lorenzo forması giyen golcü isim Cim Bom ile birlikte anıldı.

Arjantin basını transferi masaya yatırdı

Arjantin'in Ole gazetesi tam sayfa ayırdığı haberinde kulüp ile oyuncunun isimlerini birleştirerek kelime oyunu yaptı ve 'Galatasagaich' ifadesini kullandı, bu transferi masaya yatırdı.

Resmi teklif henüz yok

Cim Bom'un takip ettiği belirtilen oyuncu için 'Falcao'nun yerini dolduracak isim' yakıştırması yapıldı, sarı-kırmızılılardan resmi teklifin ise henüz gelmediği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün futbolcuyu, geçtiğimiz aylarda yakından mercek altına aldığı ortaya çıktı.

Scoutlar izledi

Ocak ve Şubat aylarında Kolombiya'nın ev sahipliği yaptığı ve olimpiyata gidecek iki takımı belirleyecek CONMEBOL U23 turnuvasına Galatasaray'ın scoutlarını göndererek Arjantin formasıyla boy gösteren 21 yaşındaki forveti izlettiği belirtildi.