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İspanya'da yeni tip koronavirüs ölümleri 20 bini geçti

Koronavirüs karşısında çaresiz kalan Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya'da sağlık sistemi çöktü, ölü sayısı her geçen gün artıyor. İşlerin her geçen gün kötüye gittiği İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti.

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Avrupa'da hızla yayılan koronavirüsün etkisini en çok gösterdiği ülkelerden biri de İspanya.

İtalya gibi koronavirüsle mücadelede yalnız bırakılan İspanyollara geçtiğimiz günlerde Türkiye yardım eli uzattı.

Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede, hastaneler yetersiz kaldı. Sağlık çalışanlarının durumu içler acısı. Yatak bulamayan hastalar ise, yerde yatırılıyor...

565 kişi daha öldü 

İşlerin her geçen gün kötüye gittiği İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti.

Ülkedeki ölü sayısı, son 24 saatte 565 artışla 20 bin 43'e çıktı.,

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