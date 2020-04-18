Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın sağlık çalışanları ile ilgili yakışıksız sözlerine tepki

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölüm oranında birinci sıraya oturan ilimiz Zonguldak'ın Valisi Erdoğan Bektaş sağlık çalışanları ile ilgili hiç hoş olmayan ifadelere imza attı. Vali Bektaş'a hem sağlıkçılardan hem de vatandaşlardan büyük tepki gösterildi. Bektaş, konuyla ilgili bir açıklama yaparak özür diledi.

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Mevcut coğrafi şartlar ve şehirde bulunan 7 termik santral nedeniyle koronavirüs salgınında en riskli konumda bulunan Zonguldak'tan herkesi üzen bir açıklama geldi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, şehirdeki yeni tip koronavirüs salgını ile mücadeledeki en büyük fedakarlığı gösteren sağlık çalışanları ile ilgili skadal sözler sarf etti.

Bektaş 'Sağlıkçılarımızı, misafirhanelerde misafir ettik. Devletimiz oturdu düşündü ücret almadı. Yemeklerinden de ücret almadı. Servisleri de sağladık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya soktular. Hem de bizi sıkıntıya soktular.' ifadeleri tepkileri üzerine topladı. Vali Bektaş kısa süre sonra açıklaması nedeniyle özür diledi.

Zonguldak’taki filyasyon çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Erdoğan Bektaş, il genelinde 567 pozitif vakanın 137 tanesinin sağlık çalışanı olduğunu açıkladı.

Sağlık çalışanlarının hastayla temasta kendilerini koruduklarını belirten Vali Bektaş, “Ancak birbirleriyle diyaloglarını korumadılar. Bugün en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran bir olaydır. Normalde sağlık çalışanlarımızın bize getirdiği yük olmasaydı belki de bu gün geri dönüşü konuşuyor olacaktık” diye konuştu.

Vali Bektaş’ın açıklamasına Mil-Sağlık-Sen Zonguldak İl Başkanı Barış Fidan tepki gösterirken, tepkiler üzerine yazılı açıklama yapan Vali Bektaş, sağlık çalışanlarından özür diledi.

Vali Bektaş, şunları söyledi:

Bizim bütün rakamımız 567 iken bunun içerisinde maalesef 137 sağlıkçımız var. Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Baştan bu tarafa, her tedbir alınmasına rağmen sağlıkçılarımız hastalarla diyaloglarla kendilerini korudular. Ancak birbirleriyle diyaloglarını korumadılar.

Bugün en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran bir olaydır. Normalde sağlık çalışanlarımızın bize getirdiği yük olmasaydı, belki de bu gün geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Bu da gerçekten zor oldu. Sağlıkçılarımızı biz misafirhanede misafir ettik. Devletimiz oturdu düşündü onlardan ücret almadı. Yemeklerinden de ücret almadı. Servisleri de sağlamaya çalıştık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini hem de bizi sıkıntıya soktular.

Bundan sonra bunun da durulacağını, azalacağını artık herkesin bu işi öğrenmiş olmasını varsayıyoruz. Aslında sağlıkçılarımız bizim burada kahramanımız. Ön cephede savaşanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar.

Sağlık çalışanları tepki gösterdi

Mil-Sağlık-Sen Zonguldak İl Başkanı Dr. Barış Fidan, Vali Bektaş’ın açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki göstererek, “Öncelikle “sağlıkçı” hitabı yakışık almadı. Hitap edilen kitlenin adı “sağlık çalışanları”dır. Hele ki “yedirdik içirdik, şu an yük oldunuz”, arkadaşlarımızı derinden üzmüştür. Yanlışı, yanlış yerde aramaktasınız. Yaptığımız fedakarlıklar ile bunları hak etmedik. Ne yeri, ne zamanı idi. Halkımızın gözünde kahraman olan arkadaşlarımız derinden incinmiştir” dedi. Türk Hemşireler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Arife Mızrak Ayaz’da sosyal medyadan açıklama yaparak “Sayın Valim, böyle bir süreçte, sözlerinizle tüm sağlık çalışanlarını çok kırmış ve motivasyonlarını yerle bir etmiş oldunuz. Sizden bu yanlış anlaşılmanın düzeltilmesini bekliyoruz” diye yazdı.

Vali Bektaş: İçtenlikle özür dilerim

Sağlık örgütlerinden gelen tepkiler üzerine yazılı basın açıklaması yapan Vali Bektaş, şunları söyledi:

Sağlık camiasını üzmek gibi bir kasıt asla söz konusu değildir. Her şeye rağmen bu sıkıntılı günlerde sağlık çalışanlarımızın üzülmesine sebep olmuşsak kendilerinden açık yüreklilikle özür diliyorum.

Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz açıktır. İlimizin de bu tabloyu çok şiddetli yaşadığı ortadadır. Pandemide ülke geneli ölüm oranının, yoğun bakımdaki hasta sayısının üç katı rakamlarla ilimizde karşı karşıya kaldık.

Buna rağmen bütün kamuyu seferber ederek, vatandaşımızı ciddi sınırlamalara zorlamışken, sayın sağlık bakanımızın açık beyanına da yansıdığı şekliyle izolasyonda % 99’luk bir başarıyı yakalayarak tabloyu neredeyse olumluya döndürmüşken, sağlık çalışanlarımızın özellikle son dönemde kendilerini koruyamamaları nedeniyle, tabloda istenen iyileşmenin sağlanamaması ile yaşanan hayal kırıklığı maalesef sözlerimize yansımıştır.

Konunu bu çerçevede değerlendirilmesini ilgililerden bekliyor, bu mücadeleyi sırtlayan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün kamu görevlisi arkadaşlarıma ve STK temsilcilerimize, basın mensuplarımıza, yoksunluklara sabreden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.