Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da pandemi hastaneleri inşaat alanını gezdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ve Sancaktepe'de inşaat çalışması devam eden bin yataklı pandemi hastanelerinde incelemelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılacağını duyurduğu Sancaktepe'deki bin yataklı hastanenin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da yapımı devam eden pandemi hastanelerinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Koca Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde bulunan inşaat alanına gelerek, yapımı devam eden hastanenin proje çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat sahasında çalışmalarını aralıksız sürdüren işçilerle de selamlaşan Koca, hastanenin örnek odasını da gezdi.

Bakan Koca, daha sonra Atatürk Havalimanı yerleşkesinde bulunan inşaat alanına gelerek, yapımı süren hastanenin proje çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"İstanbul'u her iki yakasıyla afetlere hazır hale getireceğiz"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sancaktepe'de inşa edilen hastaneye ilişkin, "Sancaktepe'deyiz. Salgın, deprem ve afet hastanemiz hızla inşa ediliyor. 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yataktan oluşan çok amaçlı hastanemiz her türlü ihtiyaç halinde tam kapasite hizmet verecek. Türkiye, sağlık sistemiyle dünyada fark yaratmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Atatürk Havalimanı yerleşkesinde yapımı devam eden hastane alanında da incelemelerde bulunan Bakan Koca, buna ilişkin paylaşımında, "İstanbul'u her iki yakasıyla afetlere hazır hale getireceğiz. Yeşilköy'de inşa ettiğimiz çok amaçlı hastane; salgın, deprem ve her türlü afette güçlü bir sağlık altyapısı oluşturacak. Her odası yoğun bakıma dönüştürülebilen hastanemiz toplamda 1008 yataklı." bilgilerine yer verdi.



İnceleme sırasında Bakan Koca'ya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.