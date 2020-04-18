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İngiltere'de koronavirüs ölümleri sayısında yine yüksek artış 16 bine yaklaştı

İNGİLTERE’de 888 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu koronavirüsten ölenlerin sayısı, 15 bin 464’e yükseldi.

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İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 14 bin 576'dan 15 bin 464'e, vaka sayısı 5 bin 526 artarak 114 bin 217'e çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 472 kişiye daha test yapıldı.

Test yapılan toplam kişi sayısı 357 bin 23'e, tekrarlarla toplam test sayısı 460 bin 437'e yükseldi.

Hükümetten geri adım 

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

İngiltere'de koronavirüs her yerde

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı. Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da taburcu edilmişti. Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşmişti.

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