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Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sakın rehavete kapılma Türkiye!

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde geldiği son noktayı analiz etti.

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Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla corona virüsle mücadelesi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Türkiye'de can kaybı 1890 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 10 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, " Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var." dedi.

"Sakın rehavete kapılma türkiye! iyi gidiyoruz"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü paylaşımında ''Sakın rehavete kapılma Türkiye! İyi gidiyoruz. Çektiğimiz sıkıntılar boşa değil, işe yarıyor. Evlerinizde kalmanız etkili oluyor. Çok daha titizlikle evde kalmaya devam.'' ifadelerini kullandı.

"Umarım pozitiflik oranlarımız düşer"

Özlü değerlendirmesine, ''Geçen hafta sonu sokağa çıkmamanın etkisini bugün görüyoruz. Umarım vaka sayılarımız ve pozitiflik oranlarımız giderek düşer.'' diye devam etti.

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