HABER /  GÜNCEL

Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza

Ankara Yenimahalle'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir depoda müzik eşliğinde eğlenen 14 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 60 bin lira ceza kesildi.

Abone ol

Yenimahalle ilçesindeki OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde çadır üretimi yapılan bir depoda toplanan bir grup, müzik sistemi kurup eğlenmeye başladı.

Canlı yayın yapılınca polis operasyon düzenledi
Depoda bulunan bazı kişiler, bu anları sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı. Canlı yayında söz konusu kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiklerini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu depoya operasyon düzenledi.

60 bin lira ceza kesildi
Polis, depoda bulunan 14 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten toplam 60 bin lira ceza kesti. Ayrıca depo sahibi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca adli işlem yapıldı.

Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi, System.String[]

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonu aştı
Yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
ABD'de yapılan korona deneylerinde ilginç sonuç
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Radamel Falcao'nun yerine gelecek ismi duyurdular
ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sakın rehavete kapılma Türkiye!
Ömer Bayram'dan corona virüsü açıklaması
İtalya'da koronavirüsten can kaybı 23 bin 227'ye yükseldi
İngiltere'de huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle 7 bin 500 kişinin öldüğü öne sürüldü
23 Nisan şarkıları 2020 çocuk şarkısı notaları
Yorumlar 1 yorum