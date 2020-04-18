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ABD'de yapılan korona deneylerinde ilginç sonuç

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de yapılan deneyler basına sızdı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın, yaptığı deneyler neticesinde koronavirüs yüksek sıcaklığa dayanamadığı ve güneş ışığıyla ölebildiği ortaya koyuldu.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'den açıklama kritik bir açıklama geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS), koronavirüs üzerinde yaptığı deneylere ait raporlar basına sızdı.

Raporlara göre, yüksek sıcaklık ve güneş ışığı, yüzeylerde ya da mikrodamlacıklar içerisinde bulunan koronavirüsün hızlıca ölmesine neden oluyor. Söz konusu durumun yaz aylarının yaklaşmasıyla insanlarda umuda neden olurken; DHS yetkilileri bu raporlardaki deneylerin henüz tam olarak kanıtlanmadığını belirtti.

"Henüz bilimsel olarak kanıtlanmadı"

DHS yetkilisi, raporlarda elde edilen verilerin henüz kanıtlanmadığını vurgulayarak, "Departman COVID-19 ile mücadeleye kendisini adamış durumda ve Amerikan halkının sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğidir. Politika olarak, sızdırılmış olduğu iddia edilen belgeler hakkında yorum yapamaz. Henüz değerlendirmesi yapılmayan veya titiz bilimsel deneylere tabi olmayan bir belgeye dayanarak, spekülasyon yapmak, sonuç çıkarmak veya farkında olmadan halkı etkilemeye çalışmak sorumsuz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı günden bugüne kadar çok sayıda bilim insanı, virüsün yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla etkisini kaybedeceğini belirtmişti. Bazı bilim insanları ise hava sıcaklığının virüse etki edip etmediğine ilişkin henüz 'bilimsel bir vurgu' olmadığını ileri sürdü.

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