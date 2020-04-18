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Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Yüksekova bölgesinde bir askerin nöbet esnasında rahatsızlanarak şehit olduğunu bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari'nin Yüksekova bölgesinde görevli bir kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.

Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu

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