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Yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini söyledi.

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Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların durumu da takip ediliyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gurbetçi Türklerle ilgili son sayıları paylaştı.

342 türk hayatını kaybetti
Bakan Çavuşoğlu, bugüne kadar yurt dışında yaşayan 342 Türk vatandaşının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

"105 sefer daha planlandı"
Öte yandan Dışişleri Bakanı, yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkeye dönüşleriyle ilgili de "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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