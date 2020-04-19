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Bakan Koca paylaştı: Gücümüze güç katacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi ile ilgili paylaşım yaptı. Koca paylaşımında "Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi sağlık sistemimizin gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı video paylaşımında "Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı 20 Nisan’da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi sağlık sistemimizin gücüne güç katacak." dedi.

Başkan erdoğan talimat vermişti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapımını hızlandırılması talimatı verdiği 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi açılışı için gün sayıyor.

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