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Açık hava sinemasında cenaze töreni! Koronadan ölenler böyle defnediliyor

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazesine çok az kişinin katılmasına izin veriliyor. ABD’nin Teksas Eyaleti’ndeki San Antonio şehrinde bir cenaze şirketi açık hava sinemasından canlı yayın ile cenaze töreni düzenlemeye başladı.

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Dünyanın büyük kısmında toplumsal yaşamı durma noktasına getiren korona virüse ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında söz dalaşı devam ederken Teksas'ta açıkhava sinemalarından cenaze dönemi başladı.



Dünyada bu yöntemin uygulandığı ilk yer olan San Antonio’daki açık hava sinemasına gelen kişiler, korona virüs nedeniyle kaybettikleri sevdiklerinin cenazesini sinema perdesinden izlemeye başladı.

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