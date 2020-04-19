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Çad'da tutuklu 44 Boko Haram teröristi hapishanede ölü bulundu

ÇAD'da terör örgütü Boko Haram Mensubu 44 kişi cezaevinde ölü bulundu. Savcılık, "Otopsiden gelen ilk bulgular, bazılarında kalp durması, bazılarında boğulma ile sonuçlanan bir maddenin tüketildiğini gösteriyor" dedi.

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Başkent Encemine Yüksek Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Youssouf Tom, Bohoma Gazabı operasyonunda yakalanan ve tutuklu yargılanan 58 Boko Haram mensubundan 44'ünün hapishanede ölü bulunduğunu açıkladı.

Ölenlerden 40'ının cenazesinin defnedildiğini, 4'ünün ise otopsiye gönderildiğini belirten Tom, "Otopsiden gelen ilk bulgular, bazılarında kalp durması, bazılarında boğulma ile sonuçlanan bir maddenin tüketildiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ülkede, 31 Mart - 8 Nisan'da düzenlenen Bohoma Gazabı operasyonunda sağ ele geçirilen 70 teröristten 58'inin önceki gün yargılamaları başlamıştı.

Boko Haram'ın Çad Gölü eyaletindeki Bohoma kentinde Çad ordu birliklerine 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda 98 askerin yaşamını yitirmesi üzerine, Çad ordusu 31 Mart’ta aynı eyalette ve eyalet sınırındaki Nijer ile Nijerya'ya ait bölgelerde "Bohoma Gazabı" operasyonunu başlatmıştı.

Operasyon kapsamda, Çad sınır ötesi bölgelere 5 bölük asker sevkedilmiş, bine yakın terörist etkisiz hale getirilmişti. Operasyonda 52 Çad askeri hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı İdris Debi, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve Boko Haram'ın Çad topraklarından tamamen temizlendiğini duyurmuştu.

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