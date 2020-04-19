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Koronavirüs böbrekleri iflas ettiriyor! Covid-19 tedavisi görenlerde böbrek yetmezliği başladı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, suni solunum cihazlarının yanı sıra, böbrek yetmezliği için gerekli diyaliz makinelerine de ihtiyacı artırdı. ABD'de yoğum bakım ünitelerinde korona tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı.

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ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, suni solunum cihazlarının yanı sıra, böbrek yetmezliği için gerekli diyaliz makinelerine de ihtiyacı artırdı. New York Times gazetesinin haberine göre, yoğum bakım ünitelerinde koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliğinde de beklenmedik bir artış kaydedildi. 

Covid-19 tedavisi görenlerin çoğu böbrek hastası oldu

Doktorların Kovid-19 hastalarının çoğunda böbrek yetmezliğiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunduğu belirtilen haberde, diyaliz makinelerine de ihtiyacın arttığı ifade edildi.  

Doktorların Kovid-19'un bazı hastalarda böbrek yetmezliğine neden olduğuna işaret ettiği belirtilen haberde, sınırlı sayıdaki diyaliz makinelerinin hangi hasta için kullanılması konusunda ''ölüm kalım hesabı'' yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekildi. 

Yüzde 20 ila 40'ında böbrek yetmezliği başladı

Virüsün böbrekleri hedef alıp almadığına dair henüz net bir bilginin bulunmadığı ifade edilen haberde, koronavirüsün neden olduğu böbrek hasarının kalıcı olup olmadığının da bilinmediği kaydedildi. Haberde görüşüne yer verilen Yale Üniversitesi Nefroloji Uzmanı Doktor Alan Kliger, nefroloji uzmanlarının yoğun bakım ünitelerindeki Kovid-19 hastalarının yüzde 20 ila 40'ında böbrek yetmezliğine rastlandığı tahmininde bulunduklarını  ifade etti. Kliger, hastanelerdeki diyaliz makinesi kaynaklarının hızla tükendiğini belitti. 

Böbrek yetmezliği şimdiye kadar kimsenin dikkatini çekmedi

New York Üniversitesi Langone Tp Merkezi'nde görevli Doktor David Charytan da ''Herkes bunun bir solunum yolu hastalığı olduğunu düşündü. Böbrek yetmezliği kimsenin dikkatini çekmedi.'' değerlendirmesinde bulundu. 

Haberde, organ hasarının böbrek hücrelerini enfekte eden virüs nedeniyle oluştuğunun  ya da Kovid-19 hastalığının ikincil bir etkisinin  görüldüğünün ve virüs bulaşan kişilerde kan pıhtısı oluşma eğiliminin arttığının henüz bilinmediğine işaret edildi. 

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