Zonguldak Valisi kimdir Erdoğan Bektaş ne dedi açıklaması

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ildeki corona virüs vaka sayıları ile yaptığı açıklama esnasında toplam vaka sayımız 567 bunların 172'si sağlık çalışanı açıklamasında bulunmuş. Sağlık çalışanlarının kendisinin koruyamadığını dile getirmişti. Kısa sürede sosyal medyada gündeme gelen olayın ardından Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sağlık çalışanlarından özür diledi. Peki Erdoğan Bektaş kimdir, kaç yaşında?

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Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş bugün sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Vali Bektaş yaptığı açıklamada corona virüs vaka sayısına ilişkin yaptığı açıklamalar sırasında toplam vaka sayısının 567 olduğunu açıklamış vakaların 172'sinin sağlık çalışanı olmasının üzücü olduğu ve kendilerini koruyamadıkları yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamaların ardından kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olan Erdoğan Bektaş, sağlık çalışanlarından özür diledi. İşte o açıklama ve Erdoğan Bektaş hakkında merak edilenler...

ERDOĞAN BEKTAŞ KİMDİR?

1960 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimi Trabzon Tonya'da, Liseyi Trabzon'da, Yüksek Öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. İstanbul'da Avukatlık ve Hakimlik stajı yaptı.

İstanbul Valiliği Kaymakam Adaylığı, Söğüt, Aliağa Kaymakam Vekilliği, Mut, Karaçoban, Kurtalan, Osmaneli, Manyas, Söğütlü Kaymakamlığı, Elazığ ve Kırşehir Vali Yardımcılığı, İnegöl Kaymakamlığı, Üsküdar Kaymakamlığı, Muş, Kastamonu, Manisa Valiliği ve Rize Valiliği görevlerinde bulunan Vali Erdoğan BEKTAŞ, 26 Ekim 2018 Tarih ve 2018/202 sayılı Kararname ile Zonguldak Valiliğine atanarak 07.11.2018 tarihinde görevine başlamıştır.

Zonguldak Valisi Erdoğan BEKTAŞ evli ve üç çocuk babasıdır