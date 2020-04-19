Kaka'dan yıllar sonra gelen Fatih Terim itirafı

Brezilyalı futbol efsaneleri arasında yer alan Kaka, 7 yıl sonra sarı kırmızılı kulüp ve teknik direktör Fatih Terim'le arasında geçenler hakkında konuştu.

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Fatih Terim’in G.Saray’daki üçüncü döneminde ‘10 numara’ transferi yapma kararı alan sarı kırmızılılarda, yönetim ‘Sneijder’, tecrübeli hoca ise ‘Kaka’ demişti.

Brezilya basınına konuşan emekli yıldız, koronavirüs testleri pozitif çıkan, hastanede tedavi gördükten sonra bu virüsü yenen Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerini iletip tecrübeli teknik adam ile alakalı anısını anlattı.

''Fatih Terim’e geçmiş olsun diyorum''

Hürriyet'in haberine göre; Kaka, Terim’in kendisi için önemli bir figür olduğunu, 7 yıl önce Terim’in isteği üzerine Galatasaray’a ‘Evet’ dediğini dile getirdi. Kaka şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle Fatih Terim’e geçmiş olsun diyorum. Kendisiyle bir anım var. 2012 ya da 2013 yılında henüz Real Madrid’deydim. Ama formamı kaybetmeye başlamıştım. Menajerim, Galatasaray’ın beni istediğini söyledi.

''Galatasaray’a gitmeye ikna olmuştum''

Değişik bir macera olabileceğini düşündüm. Sonra menajerim beni Fatih Terim’le görüştürdü. Kendisi ile telefonda konuştuk. Terim’in benimle ilgili düşünceleri çok etkileyiciydi. Açık söylemek gerekirse onunla konuştuktan sonra düşünceleri ve planları beni etkilemişti. Galatasaray’a gitmeye ikna olmuştum. Sonra görüşmeler kesildi"