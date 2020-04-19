HABER /  GALATASARAY

Kaka'dan yıllar sonra gelen Fatih Terim itirafı

Brezilyalı futbol efsaneleri arasında yer alan Kaka, 7 yıl sonra sarı kırmızılı kulüp ve teknik direktör Fatih Terim'le arasında geçenler hakkında konuştu.

Abone ol

Fatih Terim’in G.Saray’daki üçüncü döneminde ‘10 numara’ transferi yapma kararı alan sarı kırmızılılarda, yönetim ‘Sneijder’, tecrübeli hoca ise ‘Kaka’ demişti.

Brezilya basınına konuşan emekli yıldız, koronavirüs testleri pozitif çıkan, hastanede tedavi gördükten sonra bu virüsü yenen Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerini iletip tecrübeli teknik adam ile alakalı anısını anlattı.

''Fatih Terim’e geçmiş olsun diyorum''
Hürriyet'in haberine göre; Kaka, Terim’in kendisi için önemli bir figür olduğunu, 7 yıl önce Terim’in isteği üzerine Galatasaray’a ‘Evet’ dediğini dile getirdi. Kaka şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle Fatih Terim’e geçmiş olsun diyorum. Kendisiyle bir anım var. 2012 ya da 2013 yılında henüz Real Madrid’deydim. Ama formamı kaybetmeye başlamıştım. Menajerim, Galatasaray’ın beni istediğini söyledi. 

''Galatasaray’a gitmeye ikna olmuştum''
Değişik bir macera olabileceğini düşündüm. Sonra menajerim beni Fatih Terim’le görüştürdü. Kendisi ile telefonda konuştuk. Terim’in benimle ilgili düşünceleri çok etkileyiciydi. Açık söylemek gerekirse onunla konuştuktan sonra düşünceleri ve planları beni etkilemişti. Galatasaray’a gitmeye ikna olmuştum. Sonra görüşmeler kesildi"

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Acun Ilıcalı'dan Sercan Yıldırım'a dikkat çeken Fatih Terim yanıtı! Fena bozuldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs karantinası Ramazan Bayramı sonrasına kadar sürecek! İşte Sağlık Bakanı Koca'nın planı
Koronavirüs böbrekleri iflas ettiriyor! Covid-19 tedavisi görenlerde böbrek yetmezliği başladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar öğrenciler sordu o cevapladı
İnfaz yasasısıyla cezaevinden çıktı arkadaşını başını taşla ezerek öldürdü
ABD'de son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'sahra hastanesi' yanıtı
ÖNCEKİ HABERLER
Hayat Eve Sığar uygulamsı Sağlık Bakanlığı nedir nasıl açılır?
Şenol Güneş'in yeni 10 numarası Ferdi Kadıoğlu
Fahrettin Altun'dan Orhan Koloğlu için başsağlığı mesajı
Yunanistan’daki karantina gemisindeki 35 Türk vatandaşı Tekirdağ’a getirildi
Vali Ali Yerlikaya seyahat izin belgesi için yeni düzenlemeleri açıkladı
23 Nisan şarkıları 2020 çocuk şarkısı notaları
Yorumlar