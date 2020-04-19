Acun Ilıcalı'dan Sercan Yıldırım'a dikkat çeken Fatih Terim yanıtı! Fena bozuldu
Survivor'ın son bölümündeki konseyde Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım arasında yaşanan diyalog sosyal medyaya damgasını vurdu.
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor'da yarışmacı olan eski Galatasaraylı futbolcu Sercan Yıldırım'la ünlü televizyoncu arasında geçen diyalog dikkat çekti.
''Kazanma hırsını Terim'den aldım'': Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Sercan Yıldırım, oyunlardaki hırslı tavırları için "Ben kazanma hırsını Fatih hocadan aldım. Eski hocam benim. Yeri çok özel. Onun kazanma isteğini ve duruşunu çok seviyorum. Belki de ondan kaptım." ifadelerini kullandı.
''Kazanma hırsın yoktu'': Acun Ilıcalı ise "Fatih hoca ile geçen senin hakkında konuştuk. Konular arasında kazanma hırsın yoktu." sözleriyle Yıldırım'ın beklemediği bir yanıt verdi.
Neye uğradığını şaşırdı: Acun Ilıcalı'nın bu yanıtı sonrası sosyal medyada, "Sercan Yıldırım neye uğradığını şaşırdı, dondu kaldı, fena bozdu" şeklinde yorumlar yapıldı.