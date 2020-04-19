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Yunanistan’daki karantina gemisindeki 35 Türk vatandaşı Tekirdağ’a getirildi

İhlas Haber Ajansı

YUNANİSTAN’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alınan gemideki Türk vatandaştan 35 kişi Tekirdağ NKÜ Araştırma Hastanesine yerleştirildi.

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Yunanistan’ın Pire Limanı'nda korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınan "Eleftherios Venizelos" adlı gemi 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından bugün tahliye edildi.

Mart ayının başında 160’ı Türk, 182'si yabancı uyruklu mürettebat ile İspanya’ya gitmek üzere İzmir Çeşme Limanı’ndan ayrılan Türk şirketinin kiraladığı Yunan bandıralı gemi, 65’i Türk 120 kişide korona virüs bulgusuna rastlanmasının ardından karantinaya alınmıştı. Türk vatandaşları Yunanistan’dan Türkiye’ye getiren otobüsler gece saatlerinde Edirne İpsala Sınır Kapısı’ndan geçerek ülkeye giriş yaptı.

Ülkeye giriş yapan bir otobüs yoğun güvenlik önlemleri altında Tekirdağ’ın şehir merkezinde bulunan Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine geldi. Otobüste bulunan 35 kişi gerekli tedbirler alındıktan sonra teker teker hastaneye yerleştirildi.

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