HABER /  SPOR

Arda Turan: Bu hikaye halı sahadan Barcelona'ya

Arda Turan, kendisini eleştirenlere "Bu hikaye Barcelona'dan halı sahaya değil, halı sahadan Barcelona'ya" dedi.

Abone ol

Futbolcu Arda Turan, kariyerinde yaşadığı iniş-çıkışlara yönelik eleştiriler hakkında PlaySpor'a açıklamalarda bulundu.

''Sponsorla gitti diyenler bile vardı''
İspanyol devleri Atletico Madrid ve Barcelona'da oynayan Arda Turan, bu süreçte 11 kupa kazandığını hatırlatarak "Avrupa'da kazanılmış 11 kupa var. Bir Türkiye Kupası'nı bile kazanmanın bu kadar zor olduğu bir ortamda Avrupa'da kazanılmış 11 koskoca kupa. Finallerde yapılmış asistler, atılmış goller. Olaya hep olumlu tarafından bakıyorum. Yaşanması gerekirdi, hikaye böyleydi. Ona bakarsanız 'Arda oraya sponsorla gitti' diyenler bile vardı.

''Halı sahadan Barcelona'ya"
20 sene sonra 90 puanla Messi ve Ronaldo'ya karşı şampiyon olduk. Sponsorlar, hangi sponsorsa onlar 'Bunlar bir şey oynamıyor ama Barcelona'ya götürelim' dediler herhalde! Artık bunlarla eğleniyoruz. Hayatım boyunca halı sahada oynadım. Şimdi görsem ayak tenisi de oynarım. Bu hikaye Barcelona'dan halı sahaya değil, halı sahadan Barcelona'ya" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Özel bankalara kredi cezası geliyor! Oranı tutturamayan yandı
Kaka'dan yıllar sonra gelen Fatih Terim itirafı
Vali Ali Yerlikaya seyahat izin belgesi için yeni düzenlemeleri açıkladı
Koronavirüs karantinası Ramazan Bayramı sonrasına kadar sürecek! İşte Sağlık Bakanı Koca'nın planı
Koronavirüs böbrekleri iflas ettiriyor! Covid-19 tedavisi görenlerde böbrek yetmezliği başladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar öğrenciler sordu o cevapladı
ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak Valisi kimdir Erdoğan Bektaş ne dedi açıklaması
Hayat Eve Sığar uygulamsı Sağlık Bakanlığı nedir nasıl açılır?
Şenol Güneş'in yeni 10 numarası Ferdi Kadıoğlu
Fahrettin Altun'dan Orhan Koloğlu için başsağlığı mesajı
Yunanistan’daki karantina gemisindeki 35 Türk vatandaşı Tekirdağ’a getirildi
Evde süt kaymağı nasıl yapılır?
Yorumlar