Arda Turan: Bu hikaye halı sahadan Barcelona'ya

Arda Turan, kendisini eleştirenlere "Bu hikaye Barcelona'dan halı sahaya değil, halı sahadan Barcelona'ya" dedi.

Abone ol

Futbolcu Arda Turan, kariyerinde yaşadığı iniş-çıkışlara yönelik eleştiriler hakkında PlaySpor'a açıklamalarda bulundu.

''Sponsorla gitti diyenler bile vardı''

İspanyol devleri Atletico Madrid ve Barcelona'da oynayan Arda Turan, bu süreçte 11 kupa kazandığını hatırlatarak "Avrupa'da kazanılmış 11 kupa var. Bir Türkiye Kupası'nı bile kazanmanın bu kadar zor olduğu bir ortamda Avrupa'da kazanılmış 11 koskoca kupa. Finallerde yapılmış asistler, atılmış goller. Olaya hep olumlu tarafından bakıyorum. Yaşanması gerekirdi, hikaye böyleydi. Ona bakarsanız 'Arda oraya sponsorla gitti' diyenler bile vardı.

''Halı sahadan Barcelona'ya"

20 sene sonra 90 puanla Messi ve Ronaldo'ya karşı şampiyon olduk. Sponsorlar, hangi sponsorsa onlar 'Bunlar bir şey oynamıyor ama Barcelona'ya götürelim' dediler herhalde! Artık bunlarla eğleniyoruz. Hayatım boyunca halı sahada oynadım. Şimdi görsem ayak tenisi de oynarım. Bu hikaye Barcelona'dan halı sahaya değil, halı sahadan Barcelona'ya" ifadelerini kullandı.