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Uyanık damat! Koronayı bahane edip 85 dolara düğün yaptı

Koronavirüs salgını bir damada binlerce dolar kar ettirdi! Uganda'da maddi durumu iyi olmayan damat, salgın nedeniyle sokak kısıtlamasını fırsata çevirerek düğünü 85 dolara mal ettiğini açıkladı.

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Doğu Afrika ülkesi olan ve görkemli düğünleri ile bilinen Uganda’da salgının yayılmasını önlemek için sokağa çıkma yasağı uygulayan hükümet kararına göre, düğünler rahipler de dahil olmak üzere 10 kişiye kadar küçültülmüştü. Yüzlerce insanın bulunduğu ziyafetlerle kutlanan lüks düğünleriyle tanınan Uganda'nın Mbarara kentinde yaşayan Mercy Kamusimiire ve Groom Wilson çifti, düğün planlarını aylar öncesinden yaptıkları için Corona Virüsün engel olmasına izin vermedi. Çift, hükümetin virüsle mücadele kapsamında aldığı karara göre getirilen 10 kişilik sınırlama kuralına uyarak düğünlerini gerçekleştirdi.

Düğün 85 dolara yapıldı

85 dolara mal olan düğünün ertelenmesi için hiçbir neden olmadığını söyleyen damat Wilson, “Tanrı'nın planladığı şey asla ertelenemez. Akrabalarımızın düğünümüzle bir sorunu yoktu, çünkü evimizden uzakta yaşıyorlar. Hatta bunun masrafları azaltmak için bir fırsat olduğunu bile söylediler" dedi.

Gelin hanım da aynı şeyi düşünüyor

Maddi olarak zorda olduklarını söyleyen gelin Mercy ise "Kocamın çok parası yok. İşlerimiz iyi değil. Bu yüzden Korona Virüsün yol açtığı bu durumu, Tanrı'nın çok fazla para harcamadan büyük bir adım atmamıza yardımcı olma planı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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