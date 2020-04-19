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İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i: Mauro Junior

Fenerbahçe, bonservisi PSV’de olan ve Heracles formasını giyen Brezilyalı 10 numara Mauro Junior’u satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

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Alex de Souza sonrası orta alana istediği 10 numarayı bir türlü bulamayan Fenerbahçe'de arayışlar sürüyor. Scout ekibi ile beraber Avrupa ve Güney Amerika'da çok sayıda ismi izleyen Sarı-Lacivertliler'in Mauro Junior'da karar kıldığı öğrenildi.

Futbol stili Alex'e oldukça benziyor
Takvim'in haberine göre; Hollanda Ligi'nde Heracles formasını kiralık olarak giyen 20 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisi ise PSV'de bulunuyor. Mauro Junior'un futbol stili Alex'e oldukça benziyor.

Kiralama formülü
Fenerbahçe scout ekibinin genç yıldızı yaklaşık 2.5 aydır takip ettiği öğrenildi. Yönetimin PSV ile temasa geçerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.

6 gol ve 6 asistlik performans
Bu sezon 6 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Mauro Junior etkili sol ayağı ve müthiş tekniği ile dikkat çekiyor. Yıldız futbolcunun uzaktan şutları da oldukça etkili.

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