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Gaziantep'te asker yaşlı adamın 20 koyununu kırktı

GAZİANTEP'de yasak nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı adamın 20 koyununu kırkan jandarma, gönülleri fethetti.

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Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında evlerinden çıkamayan kişilerin ihtiyaçları ekipler tarafından karşılanıyor.

Yaşlı adama jandarma yardım etti 

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, jandarmayı arayarak maaşının bankadan çekilmesi gerektiğini ve koyunlarının kırkılması gerektiğini belirtti.

Yasak nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı adamın isteğini İlçe Jandarma Karakol Komutanı ve Sosyal Vefa Destek gönüllüsü Jandarma Başçavuş Ali Göğebakan, gerçekleştirdi.

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