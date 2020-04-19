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Son dakika Türk komandoları Harkuk'ta PKK inlerine girdi! Çok sayıda silah ele geçirildi

MSB'den son dakika terör örgütü PKK'ya bir darbe daha geldi. Türk komandoları Irak'ın kuzeyi Hakurk’ta PKK mağaralarına girdi. Terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda; 1 adet 82 mm’lik Havan, 4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklama ile Türk komandoları tarafındanHarkuk'ta PKK mağaralarına operasyon yapıldığı öğrenildi.

MSB'nin açıklaması şöyle;

Kahraman Komandolarımız tarafından bölücü terör örgütü PKK’nın inlerine teker teker girilmeye devam ediliyor. Irak kuzeyi Hakurk’ta titizlikle yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait yeni sığınak ve mağaralar tespit edildi.  Yüzlerce metre uzunluğa sahip olan ve 7-8 odası bulunan mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mağaralarda yapılan aramalarda;

 4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği,1 adet Shutgun Silahı, 1 adet 82 mm.lik havan mühimmatı, 7 adet 120 mm.lik havan mühimmatı, 28 adet RPG-7 mühimmatı,   9 adet RPG -9 mühimmatı,1 adet EYP haline getirilerek tuzaklanmış RPG-7 Roket mühimmatı, 2 jelikan mühimmat,2 jelikan el bombası,  2 adet Doçka Ağır Makine Sehpası, 136 adet sevk fişeği,100 kg EYP yapımında kullanılan amonyum nitrat,Teleferik sistemi,  11 adet akü,  3 adet su motoru1 adet hilti,  2 adet çanak anten,1 adet su ısıtma kazanı,3 jelikan gaz yağı,Örgütsel dökümanlar,  Çok sayıda yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.

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