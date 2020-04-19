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Son dakika Manisa'da deprem oldu son depremler listesi AFAD şiddetini açıkladı

MANİSA Kırkağaç'tan son dakika deprem haberi geldi. Deprem saat 11.32'de, 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.

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Son dakika haberine göre; Manisa'da korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi Kırkağaç ilçesi oldu. Depremin büyüklüğü ise 4.1. olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.49'da Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.2 , derinliğini ise 9.2 kilometre olarak açıkladı.

AFAD son depremler listesine bakmak için tıklayınız...

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın...

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