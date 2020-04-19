Abdurrahim Albayrak koronavirüs günlerini anlattı hüngür hüngür ağladı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşiyle birlikte yaşadıkları koronavirüs günlerini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından yaşadığı zor günleri CNN Türk'te Hakan Çelik'e anlattı. Abdurrahim Albayrak eşiyle birlikte koronavirüs olduklarını öğrendiğinde ağlamaya başladıklarını açıkladı.



''Ağlamaya başladık''

Abdurrahim Albayrak açıklamalarında, "Eşim de rahatsızlanınca hastaneye gittik. İkimizde zatürre tespit edilince ağlamaya başladık. O gün koronavirüs olduğumuzu söylediler. Çok öksürüyordum. Ateşim 38'e çıktı. Ayakta duramıyordum. Bitik bir vaziyetteydim." dedi.

"Öncelikle gribal enfeksiyon zannettik"

Öncelikle gribal enfeksiyon zannettiklerini söyleyen Albayrak, "Şirkete gittiğimde imza atacak halim bile yoktu. Parol ile bastırmaya çalıştım. Hastanede çekilen röntgen sonrası doktorlar bire bir koronavirüs bulgusu olduğunu söyledi" dedi.

"Beni kahretti''

Fatih Terim konusuna değinen Abdurrahim Albayrak, "Fatih hocamla her gün konuşuyorum. Hastaneye yattığında çok üzüldüm. 'Acaba benden mi bulaştı?' düşüncesi beni kahretti. İçimde bir acaba yaşadım, hep onun için dua ettim." diye konuştu.

"Kendimi affetmezdim"

Sivasspor deplasmanında rahatsızlandığını aktaran Albayrak, "8 Mart'ta Sivas'ta çok rahatsızlandım. Ertesi gün döndüğümde biraz iyiydim. Önce Mustafa Erdoğan ile görüştüm sonra eski başbakanımız Mesut Yılmaz ile yemek yedik. Onlara bir şey olsaydı kendimi affetmezdim. Allah'a şükürler olsun Mesut Yılmaz ile dün görüştüm, kendisi iyi." dedi.

''Bundan sonra kendimi nasıl frenleyeceğimi düşünüyorum''

Virüsün nereden bulaştığına yönelik soruyu yanıtlayan Albayrak, "Havaalanı taraflarında çok dolaştık, havaalanı personeliyle çay içtik. O gün 150 tane şoför bir aradaydı. Hepsini sarılıp öptüm. Bundan sonra kendimi nasıl frenleyeceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Ali Koç beni en az 10 sefer aradı"

Destek verenlere teşekkür eden Albayrak, "Ali Koç beni en az 10 sefer aradı. Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Nur Çebi ve bütün başkanlar sürekli aradı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayıp moral verdi. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca hep aradı. Hemşiremden ilaç bilgilerini aldı, hep ilgilendi" dedi.

"Bu süreçte 8 kilo verdim''

Kızının yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Albayrak, "Bu süreçte 8 kilo verdim. Çok acı günler yaşadım.Gelinim Alpin kızım aradı, oğlumun tesitinin pozitif çıktığını söyledi. Oğlumu aradım nasıl ağlıyor. İki küçük oğlu var. Oğlum bana, baba Kerim ve Kaan ile çok oynadım, ne yapacağım diye ağlıyor. Nasıl ağlıyor! Kızım İlknur 38.5 derece ateşim diyor telefonda titriyor. Baba hastaneye gidiyorum diyor. Bir oğlum başka hastanede, telefonda gelinim ağlıyor. Allah hiçbir babaya böyle bir acı vermesin. Kardeşleri yok. Benim kızım aşağıda ne yapıyor, çırpınıyorum, o an aklımı kaçırıyorum sandım, çok üzüldüm. Allah kimseye nasip etmesin. Başka bir şey. Anlatmaya dilim varmıyor. Bu başka bir şey, o gece yaşadığım başka bir şey. Allah oralara kimseye düşürmesin. Bu işin şakası yok!" diye konuştu.

''İndirim yapmaya mecburuz''

Abdurrahim Albayrak kulübün mali durumuna değinirken, "Eski dünya, eski Türkiye olmayacak. Herkes elini taşın altına koymalı. Hiçbir kulübün bu maaşları ödeme şansı yoktur. Her gün başkanımızla telekonferans yapıyoruz. Sponsorluklar iptal oldu. Bu futbolcu ve menajer paraları ne bu sene, ne de gelecek sene ödenebilir. İndirim yapmaya mecburuz. Yayıncı kuruluş haklı olarak ödemeleri durdurdu. Kulüpler bitmiş. Ya indirimleri yapacağız, ya da bu iş burada bitti diyeceğiz. Birlik olup amatör şubeleri bir süre kapatmamız lazım. Yoksa kapıya kilit vurmak gerekir." diye konuştu.