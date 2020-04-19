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23 Nisan şarkıları 2020 notaları eğlenceli 23 Nisan şiirleri

23 Nisan şiirleri bu önemli güne az bir zaman kala öğrencilerin gündeminde. Bu sene Atatürk'ın çocuklara armağan ettiği 23 Nisan etkinliklerle kutlanamayacak. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, bayram coşkusunu evlerinde kutlayacaklar. İşte en güzel 23 Nisan şarkıları ve 23 Nisan şarkı sözleri

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl 23 Nisan’da kutlanıyor. Bu önemli güne bir zaman kala okullarda öğretmenler günün anlam ve önemine uygun ödevler veriyorlar. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında eğitimlerine evde devam eden öğrenciler 23 Nisan şarkılarına yoğun ilgi gösteriyorlar.

23 NİSAN ŞARKILARI BURADA

SANKİ HER TARAFTA VAR BİR DÜĞÜN ŞARKISI

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk’ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

23 NİSAN MARŞI

23 Nisan kutlu olsun

Sevinin çocuklar

Övünün büyükler

23 Nisan mutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese kutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese mutlu olsun.

23 NİSAN GELDİ NEŞELİYİZ ÇOCUKLAR ŞARKISI SÖZLERİ

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay

23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar

23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar

Atamızdan armağan işte bize bu bayram

Atamızdan armağan işte bize bu bayram

Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim

Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim

Atamızın izinde beraber yürüyelim

Atamızın izinde beraber yürüyelim

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay

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