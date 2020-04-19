Luiz Gustavo Lyon yolcusu! Vatandaşı aklını çeldi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun sezon tamamlandıktan sonra Fransa'ya geri döneceği iddia edildi.

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BONGDAPLUS.VN sitesinin haberine göre; Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Luiz Gustavo, Fransa kapılarını kapatmadı. Lyon yöneticisi Juninho, vatandaşını kulübüne getirmeye çalışıyor.

Tek sorun sözleşmenin devam etmesi

Ligue 1’i tanıyan tecrübeli orta saha oyuncusunun bu sebeple adaptasyon süreci yaşamayacağı vurgulandı. Ayrıca Juninho’nun takımdaki Brezilyalı sayısını artırmaya çalıştığı biliniyor. Transferdeki en büyük sorun ise Gustavo’nun devam eden mukavelesi. Sarı-Lacivertli ekibin, tecrübeli oyuncuyu uygun bir fiyata satması beklenmiyor. Transfer görüşmelerini bizzat Juninho’nun sürdüreceği belirtildi.

“Türkiye’ye para için gitti''

Fransa Ligi’nde birçok takımın formasını giyen eski futbolcu Jerome Rothen, “Türkiye’ye para için gitti. Orada yürüyerek oynadığını söylemiyorum ama Lyon için yeterli seviyede değil” ifadelerini kullandı.