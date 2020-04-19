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Cengiz Ünder için 45 milyon Euro! İşte yeni adresi

Roma'nın satış listesine koyduğu Cengiz Ünder, yeni sezonda İngiltere ya da Almanya'da top koşturacak. Cengiz için istenen rakam 45 milyon Euro.

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Roma'nın ekonomik sıkıntılar nedeniyle Cengiz Ünder'i satış listesine koyacağını yazan İtalyan basınından yeni bir iddia geldi.

Gazetelere göre milli futbolcumuz yeni sezonda ya İngiltere ya da Almanya'nın yolunu tutacak.

45 Milyon Euro
Cengiz'i İngiltere'den Tottenham, Arsenal ve Everton, Almanya'dan ise Bayern Münih ve Leipzig'in istediği belirtiliyor. Roma'nın belirlediği rakamın 45 milyon Euro olduğu öğrenildi. 

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