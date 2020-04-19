HABER /  EKONOMİ

Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı" ifadesini kullandı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,  yazılı açıklamasında, barajın yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisleri tarafından Artvin'de yapıldığını anımsattı.

Yusufeli Barajı'nın 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde ülkenin en yüksek ve dünyanın ise 3. yüksek barajı olacağının altını çizen Pakdemirli, "Günümüz itibarıyla barajda 2 milyon 850 bin metreküp beton dökülerek gövde betonunda yüzde 70 gerçekleşme sağlandı. Günlük ortalama 4 bin 400 metreküp beton dökümünün gerçekleştiği baraj 200 metre yüksekliğe ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllık 1 Milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretilecek 

Pakdemirli, Türkiye'nin enerji ve arz güvenliği için Yusufeli Barajı'nın çok önemli olduğunu belirterek, yerli, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynağı olan barajın tamamlanmasıyla 558 megavat kurulu güçle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretileceğini bildirdi.

Barajın gövde yüksekliğinin 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine eşdeğer olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Yusufeli Barajı'nın büyüklüğünün anlaşılması bakımından gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp betonla Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Muhtar köyü yaktı! Koronalı hastaları gizleyince virüs tüm köyü sardı işte son rakam
MEB'den Kovid-19'la mücadelede N95 maske makinesi atağı
Bomba koronavirüs iddiası! Salgınla ilgili bilinen herşey yanlışmış
Son dakika Manisa'da deprem oldu son depremler listesi AFAD şiddetini açıkladı
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüse karşı Kur’an-ı Kerim okuttu
Kovid 19'u hafif geçirdiğimizi nasıl anlarız? Uzman doktordan açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
65 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Göztepe'nin hedefi Teodorczyk
Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir nasıl kullanılır?
David Beckham'dan Ronaldo-Messi kıyaslaması
İstanbul Kartal'da korkutan orman yangını
Evde süt kaymağı nasıl yapılır?
Yorumlar