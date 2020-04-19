Koronavirüste son durum! Türkiye İran'ı geçti işte ülkelerin ölü ve vaka sayıları
Son dakika bilgisine göre Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı resmi verilere göre 160 bin sınırını geçti. En çok ölümün yaşandığı ülkede 38 bin 903 ölüm ile ABD olurken, dün açıklanan verilerle birlikte Türkiye'deki vaka sayısı İran'ı geçti.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 160 bini geçti. Covid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı ise 600 bini aştı. Bu tabii ki açıklanan resmi rakamlar. En çok ölüm ve vaka ABD'de yaşanırken, ABD'yi İtalya, İspanya, Fransa ve Birleşik Krallık takip etti. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'deki vaka sayısı İran'ı geçti. İngiliz The Guardian gazetesi, "Türkiye, Orta Doğu'daki en çok koronavirüs vakasının olduğu ülke oldu" yorumunu yaptı.
Resmi verilere göre dünya çapında koronavirüse bağlı ölüm sayısı 160 bin seviyesini geçti. Yapılan açıklamalarda ve paylaşılan resmi verilerde Covid-19'dan en çok insanın öldüğü ülkelerin başında ABD geliyor… ABD’de 38 bin 903 insan yaşamını yitirirken, ABD’yi İtalya 23 bin 227 ölüm ile takip ediyor.
Avrupa'da ölümlerde başı 23 bin 227 ölüm ile İtalya çekerken, koronanın en çok etkilediği ikinci Avrupa ülkesi olan İspanya’da ölüm sayısı 20 bin 639 olarak kayıtlara geçti. Fransa’da 19 bin 349 ve Birleşik Krallık’ta da 15 bin 498 insan yaşamını yitirdi. Avrupa’da korona virüsünden ölenlerin sayısının 100 bine ulaştığı kaydedildi.
Toplam vaka sayısı 82 bin 329
Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamayla Türkiye’deki güncel vaka ve ölüm sayıları duyuruldu. Sağlık Bakanı Koca, bir gün içinde 40 bin 520 kişiye daha test uygulandığını, Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısı da 3 bin 783 artarak 82 bin 329 oldu. Vaka sayısı 82 bin 329'a yükselmesiyle birlikte, Türkiye'de enfekte olan kişi sayısı İran'ı geçti. Worldometers verilerine göre, İran'da bugüne kadar corona virüsü salgını nedeniyle, 5 bin 31 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 868 kişi karantina altına alındı.