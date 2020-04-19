Koronavirüste son durum! Türkiye İran'ı geçti işte ülkelerin ölü ve vaka sayıları

Toplam vaka sayısı 82 bin 329

Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamayla Türkiye’deki güncel vaka ve ölüm sayıları duyuruldu. Sağlık Bakanı Koca, bir gün içinde 40 bin 520 kişiye daha test uygulandığını, Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısı da 3 bin 783 artarak 82 bin 329 oldu. Vaka sayısı 82 bin 329'a yükselmesiyle birlikte, Türkiye'de enfekte olan kişi sayısı İran'ı geçti. Worldometers verilerine göre, İran'da bugüne kadar corona virüsü salgını nedeniyle, 5 bin 31 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 868 kişi karantina altına alındı.