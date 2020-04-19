2020 LGS sınav başvuru nasıl yapılacak MEB LGS sınav tarihi

Milli Eğtim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ailelerin ve öğrencilerin LGS sınavına dar merak ettiği soruları yanıtladı. Peki LGS başvuruları nasıl olacak? Liseye Geçiş Sınavı tarihinde bir değişiklik var mı? İşte 2020 LGS sınavı hakkında yapılan son açıklama...

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MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer Liseye Geçiş Sınavı hakkında merak edilen soruları cevapladı. Özer, yaptığı açıklamada sınav tarihi ile ilgili bir değişiklik olmadığını ancak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyelerine göre bu kararı yeniden değerlendirmek için imkanları bulunduğunun altını çizdi. Peki Liseye Geçiş Sınavı başvuruları nasıl yapılacak? İşte MEB Bakan Yardımcısı Özer'in LGS sınavına dair yaptığı açıklamanın detayları...

LGS SINAV TARİHİ: Koronavirüs tedbirleri kapsamında LGS sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Sınav tarihinde bir değişiklik olmadığını MEB Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. LGS sınavı 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

BAŞVURULAR OTOMATİK YAPILACAK: Liseye Geçiş Sınavı başvuruları hakkında açıklama yapan MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer “ Bu sene koronavirüs önlemleri nedeniyle tüm öğrencilerin sınava kayıtlarını otomatik olarak biz yapacağız. Özel eğitim ve

şey yapmasına gerek yok. Bu sene okul yöneticilerimizin başvuruları onaylama sürecini de iptal ettik. Kayıtlar otomatik olarak yapılacak. İsteyen öğrenci sınava girebilecek.” dedi.

SINAVDA HANGİ KONULAR ÇIKACAK: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim ile işlenen derslerden öğrencilerin sınavda sorumlu olmayacağını açıklamıştı. Bakan yardımcısı Özer gelen örnek soru kitapçığı sorusu yayınlayacak mısınız sorusuna " Evet. Zaten bu değişiklikle ilk örnek soru kitapçığını da yayımladık. Sınav tarihine kadar da her ay yayımlamaya devam edeceğiz." diyerek cevap verdi.

SINAVLI LİSELERDE KAPASİTE ARTTIRILDI MI: Sınavlı Liselerde kapasite çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Özer, Bu sene sınavlı okul kapasitesi yaklaşık 210 bin seviyesinde.”dedi.Sınavlı okulların ülke sathında adaletli dağılımını sağlamak ve erişimini kolaylaştırmak için yaptıkları çalışmada bu rakımın ortaya çıktığını vurgulayan Özer” 2019 ile karşılaştırıldığında da sınavlı okul kapasitesi liseye yerleşecek öğrenci sayısı ile karşılaştırıldığında yaklaşık aynı orana sahip.” dedi.

LİSE TÜRLERİ ADİL DAĞITILDI MI: Hem sınavlı hem de sınavsız lise kapasitesi oluştururken aynı hassasiyeti gösterdiklerini belirten Özer tüm okul türlerinde dengeli bir kapasite artışı yapmaya özen gösterdiklerini ifade etti.