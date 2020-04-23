Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'hayalim' diyerek THY'i işaret etti

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’da devlete ait ulusal bir hava yolu şirketi kurmak istediklerini belirterek, “Bu benim hayalim; Türk Hava Yolları (THY) seviyesinde modern bir hava yolu şirketi kurmak.” dedi. Zelenskiy söz konusu proje için bütçe ayırmaya hazır olduğunu belirtti.

Abone ol

Zelenskiy, Ukrayna 24 adlı kanalda yayınlanan mülakatta, Ukrayna’da yeni bir ulusal hava yolu şirketi kurmaya yönelik planlarını anlattı.

"Son yıllarda burada tek bir uçak üretilemedi''

Ukrayna merkezli Antonov şirketinin büyük ve çok sayıda istihdam sağlayan bir şirket olduğuna işaret eden Zelenskiy, “Ancak son yıllarda burada tek bir uçak üretilmedi. Uçakların neden iç hatlarda kullanılmadığını anlamıyorum.” diye konuştu.

"Benim hayalim bu"

Antonov tarafından üretilen uçakların daha fazla kullanılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, “Öncelikle devlete ait bir hava yolu şirketi kurmamız gerekiyor. Bu benim hayalim; Türk Hava Yolları (THY) seviyesinde modern bir hava yolu şirketi kurmak.” dedi.

Ukrayna devletinin “Ulusal hava yolu şirketini kurduktan sonra Antonov şirketimize sipariş verip çok sayıda istihdam yaratacağız.” şeklinde konuştu.