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Mersin'de evini çöplüğe çeviren kadın ekiplere zor anlar yaşattı

MERSİN'de kötü kokuların yayılması üzerine yalnız yaşayan F.T.'nin (65) evi incelendi. Yapılan incelemede karşılaşılan manzaraya gözler inanamadı. F.T.'nin evinin bahçesinden 30 ton çöp çıkartıldı.

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Mersin Toroslar Belediyesi, çevre sağlığını tehdit eden ve çöplerden yaşanmaz hale gelen Turunçlu Mahallesi'nde bulunan iki katlı evi temizledi.

Mahalle sakinlerinin etrafa pis kokular yayıldığı yönündeki şikayeti üzerine harekete geçen Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tek başına yaşadığı öğrenilen F. T. isimli kadının evine giderek, inceleme yaptı. Müstakil evin bahçesinde çöp ve kullanılmaz eşya yığınlarıyla karşılaşan ekipler, iş makinesi yardımıyla çöpleri kamyona yükledi.

15 kamyon çöp çıktı

Yılların çöpü biriken ve hırdavatla dolu evde, temizlik ekipleri zaman zaman zor anlar yaşarken, evin temizlenmesi ise saatler sürdü. Boşaltma ve temizleme işleminin ardından evden 15 kamyon çöp çıkarıldı. Ev daha sonra ilaçlanarak dezenfekte edildi. Vatandaşlar, yapılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışması sonrası rahat bir nefes aldıklarını dile getirerek, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

"Hassasiyeti üst seviyeye çıkardık"

Amaçlarının temiz ve yaşanılabilir bir Toroslar oluşturmak olduğunu kaydeden Yılmaz, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan gelen talebe en kısa sürede cevap vererek, Turunçlu Mahallesi'nde tespit edilen çöp evi temizleyip dezenfekte etti. Bu gibi olumsuzluklar hem insan sağlığını tehdit ettiği gibi hem de kötü görüntüsüyle de Toroslar'a yakışmamaktadır. Özellikle tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde toplum sağlığı ve çevre temizliği konularında gösterdiğimiz hassasiyeti en üst seviyeye çıkardık" diye konuştu.

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