HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Zoom'a koronavirüs etkisi! Yüzde 50 arttı

Corona virüs salgını sonrası evden çalışmanın yaygınlaşması sonrası Zoom kullanıcı sayısını yüzde 50 artırarak 300 milyon aboneye ulaştı.

Abone ol

Dünya genelinde 180 binin üzerinde hayata mal olan corona virüs (COVID-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da değiştirdi.

Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamış durumda.

İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.

O uygulamalardan birisi olan 99 kişiye kadar kişinin aynı anda video konferans görüşmesi yamasına imkan veren Zoom Nisan ayından bu yana kullanıcı sayısını yüze 50 artırdı.

Business Insider’da yer alan habere göre Zoom’un kullanıcı sayısı 300 milyona ulaştı. 

9 yıl önce kurulan Zoom corona virüs salgınından önce 10 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyordu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'hayalim' diyerek THY'i işaret etti
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! 388,8 lirayla tarihi zirveyi gördü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?
Ankara'dan kalkan THY uçağı bakın ne yapıyor? 100. yıla özel 'TK1920' uçuşu
Türk mühendislerden yerli solunum robotu
Buket Aydın Fatmanur Altun'a seslendi: İsterseniz gelin bana kapım sonuna kadar açık
ÖNCEKİ HABERLER
Adanaspor antrenörü hayatını kaybetti
Konya sahur imsak vakti 2020 Konya İmsakiyesi iftar saatleri
Profesör konuştu: Ömrü uzatan alışkanlıklar cinsel performansı da arttırıyor
Muş imsakiyesi 2020 Muş sahur imsak vakti iftar saatleri
Kadir Şeker'in avukatı: 28 Nisan'daki duruşmada Kadir'imizi salıverin diyeceğiz
İstanbul İmsakiyesi 2020 Diyanet imsak vakti sahur iftar saatleri
Yorumlar