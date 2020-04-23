HABER /  EKONOMİ

Türkiye'de oldu! Tweet nedeniyle 5 kişiye 2.6 milyon lira ceza kesildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK, Twitter'dan takipçilerine tavsiye verip tersi işlem yapan ve fiyat hakkında yanıltıcı izlenim uyandıran 5 kişiye 2.6 milyon lira ceza kesti.

Abone ol

SPK, Twitter'dan takipçilerine tavsiye verip tersi işlem yapan ve fiyat hakkında yanıltıcı izlenim uyandıran kişilere ceza kesti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halkbank'ın 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Onaylanan başvurular

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Alkim Alkali Kimya Sanayi'nin 125 milyon 275 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Garanti Bankası'nın 750 milyon avro, Halkbank'ın 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, QNB Finans Varlık Kiralamanın 1 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

İşte ceza kesilen o kişi

Kurul, A Artıbir Gayrimenkul Değerleme'ye 76 bin 616 lira, Ak Yatırım Menkul Değerlere 76 bin 616 lira, Petkim Petrokimya Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 1 milyon 175 bin 29 lira, Ral Yatırım Holding pay piyasasında 5 Eylül 2019- 19 Eylül 2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 4 kişiye toplam 1 milyon 427 bin 612,42 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'hayalim' diyerek THY'i işaret etti
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! 388,8 lirayla tarihi zirveyi gördü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?
Ankara'dan kalkan THY uçağı bakın ne yapıyor? 100. yıla özel 'TK1920' uçuşu
Türk mühendislerden yerli solunum robotu
Buket Aydın Fatmanur Altun'a seslendi: İsterseniz gelin bana kapım sonuna kadar açık
ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale imsakiyesi sahur imsak vakti! Diyanet Ramazan iftar saatleri
100 yıl önceki fotoğraf, Fenerbahçe Stadı'nda dalgalandı
İngiltere ekipman siparişinde sorun yaşadı Ankara devreye girip çözdü
Nevşehir imsakiyesi 2020 Nevşehir sahur vakti imsak iftar saati
Kamu bankalarının destek paketi vatandaşa 'ilaç' gibi geldi
Malatya imsak vakti sahur saati! Malatya İmsakiye 2020 iftar saatleri
Yorumlar