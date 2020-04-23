Georghe Hagi'nin oğlu Glaskow Rangers'ta mutlu

Galatasay'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi kiralık olarak forma giydiği Glasgow Rangers'ta mutlu olduğunu açıklamalarıyla dile getirdi.

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İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibinde kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Genk kulübünde bulunan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, herkesin kendisini burada mutlu olduğunu gördüğünü belirtti. Hagi, "Glasgow'daki yaşam güzel" ifadelerini kullandı.

"Burası Rangers burada her şey mümkün"

Sezon sonunda Genk'e dönecek olan İstanbul doğumlu genç oyuncu, "Avrupa Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Eşleşmenin ilk ayağını Leverkusen'e karşı 3-1 kaybettik ancak burası Rangers ve burada her şey mümkün. Lig için ise aradaki puan farkına bakınca işimizin zor olduğunu söyleyebilirim. Yine de ligler oynanmaya başlarsa yüzde 100'ümü vererek oynayacağım" ifadelerini kullandı.

"Her maçı kazanmak isteyen bir yapım var"

Teknik Direktör Steven Gerrard'ın takımda kalmasını istediği 21 yaşındaki Rumen yıldız için 4 milyon Pound bonservis bedeli talep ediliyor. İskoç ekibi bu rakamı aşağıya çekmek istiyor. Ianis Hagi, "Sezon başlarsa yine yüzde 100'ümü vermek için sahaya çıkarım. Her maçı kazanmak isteyen bir yapım var. Bir futbolcunun mutlu olması çok önemli. Her oyuncu kendi mutluluğunu arar ve mutlu olan futbolcu yüzde 100'ünü verebilir. Ben Rangers'ta mutluyum. Ama bundan sonrası benim elimde değil" diye konuştu.

Gheorghe Hagi'den oğluna yorum

Ianis Hagi'yle ilgili yorumu sorulan babası Gheorghe Hagi de, Rangers'ın bu oyuncuyu kiraladığını hatırlatarak, "Ianis'i satın alma opsiyonları var ve bunu kullanabilirler" ifadelerini kullandı.