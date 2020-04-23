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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koltuğunu çizgi kahramanlara devretti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evinden çıkamayan çocukların yerine, çizgi karakterleri koltuğuna oturttu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kişisel Twitter hesabında bir mesaj yayınladı. Gelenek haline gelen 'koltuk devri'ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl gerçekleştiremeyen Selçuk, bunun yerine makamına çizgi karakterleri oturttu.


​Selçuk'un paylaşımına çocukların ağzından "Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Çıkamadığımız için biz de sosyal medyasına oturduk. Bugün buradayız. Kutlamaları buradan alalım. Kendi kendimizin bayramını kutlayarak başlayalım. Hepimize iyi bayramlar" notu düşüldü.

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