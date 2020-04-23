Hooijdonk: Fenerbahçe’deki yıllarım harikaydı

Fenerbahçe'de üst üste iki şampiyonluk yaşayan ve ‘Çubuklu’ ile geçirdiği yılları “harika” sözcüğüyle tanımlayan Hollandalı yıldız Pierre van Hooijdonk, elde ettikleri ilk zaferin hikayesini anlattı.

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Fenerbahçe’de sadece iki sezon (2003-05) forma giymesine rağmen iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, taraftarların ‘Aziz Pierre’ lakabını taktıkları Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hooijdonk, Fanatik gazetesine açıklamalar yaptı.

2003 yılında Feyenoord’dan Sarı-Lacivertliler’e gelen Van Hooijdonk, ilk sezonunda 34 lig maçında 24 gol attı, son sezonu ise yine şampiyonluk görmesine rağmen Başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktörü Christoph Daum’la yaşadığı sorunlarla kötü son buldu.

O günlerle ilgili konuşan Hollandalı, "Fenerbahçe’deki yıllarım genel anlamda benim için harikaydı. 2003 yılında geldim ve takım ligde bir önceki (2002-03) sezon 6. olmuştu. Birçok oyuncu gitmişti” dedi.

İşte van Hoojdonk'un açıklamaları;

‘Nobre’nin gelmesi büyük güç kattı’

“Ardından 4-5 tane ama işlerini çok iyi yapan yabancı oyuncular ve sağlam gençlerle birlikte mükemmel bir takım olduk, unutulmaz bir şampiyonluk yaşadık. Özellikle Luciano ve Tomas’ın yanı sıra bir de ocak ayında Nobre’nin gelmesi, bize büyük güç katmıştı. Aslında sezona iyi başlamamıştık. Şampiyonluğu kazanacağımıza biz bile inanmıyorduk. Çünkü lider Mircea Lucescu’lu Beşiktaş’la aramızda 11 puanlık fark vardı. Onların kaybetmesi, bizim ise sürekli kazanmamız gerekiyordu. Ama ikinci devrenin ilk maçında Beşiktaş, 5 kırmızı gördüğü karşılaşmada Samsunspor’a 4-0 yenilince, her şey bir anda değişti. Gaziantep, Galatasaray ve Gençlerbirliği’ni üst üste yendik, bu sırada Beşiktaş mağlubiyetler yaşadı.”

‘Ceza verdi, ‘ödemem’ dedim’

“Ligin bitmesine 4 hafta kala Beşiktaş’ı, deplasmanda 3-1 yenerek, zirvedeki yerimizi sağlamlaştırdık. Beşiktaş adeta kendini bitirdi, biz de kendimize inandık. Bu şampiyonluk inanılmaz bir hikayeydi. Bunu da Ali Güneş, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Tuncay Şanlı ve Serhat Akın gibi genç oyuncularla başardık. Bu gençler, baskıyla çok iyi başa çıktılar. Hocamız Christoph Daum’la ilk yıllarımız ise çok kötü değildi ama ikinci sezonumda işler değişti. Bir maçtan sonra bana para cezası verdirdi. Ben de ödemeyeceğimi söyledim.”