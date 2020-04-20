HABER /  GÜNCEL

Cemal Kaşıkçı cinayetinde iPhone bilmecesi

İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı için 20 kişi hakkında dava açıldı. Savcılık, Kaşıkçı'ya ait cep telefonlarının şifresi için Apple başvurdu.

Abone ol

SUUDİ ARABİSTAN Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazetece Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 20 kişi hakkında açılan davanın iddianamesinde, Kaşıkçı'ya ait iPhone marka iki adet cep telefonu ve Apple ait tabletinin açılamadığı belirtildi. 

İddianamede, cihazların açılmasını sağlayan şifreler ve iCloud yedeklemesinin Apple şirketinden temin edilmesi için Adalet Bakanlığı'ndan yardım talebinde bulunulduğu belirtildi. 

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, Kaşıkçı'nın iPhone marka iki adet cep telefonu ve Apple marka tabletinin açılamadığı belirtildi. 

İddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Adli Bilişim Büro Amirliği tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan 10 Ekim 2018 tarihli rapora da yer verildi. 

Cep telefonları ve tablete ilişkin imaj alma ve içerik çıkartmaya yönelik yapılan çalışma sonucu hazırlanan raporda, cep telefonları ve tabletin şifreli oldukları, iTunes programına bağlanıp cihazın sıfırlanması gerektiği, içerisindeki verileri yedeklemenin bir yolunun olmadığı, cihazın mevcut adli bilişim, yazılım ve donanımları ile imajının alınmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Şifreler için Apple'dan yardım istendi

Cep telefonları ve tabletin açılmadığı için imajının alınamadığı kaydedilen iddianamede, “Maktul Cemal Kaşıkçı'nın güvenlik şifreleri nedeniyle açılamayan Apple Iphone marka cep telefonları ile Apple iPad marka tabletinin açılmasını ve cihazın çalışmasını sağlayan şifreler ile iCloud yedeklemesinin Apple şirketinden temin edilerek Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne adli yardımlaşma talebi gönderilmiştir" denildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı, ekmek dağıtım videosunu paylaştı
Bakan Albayrak: Esnafın işleri eskisi gibi olacak
Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi
Petrolde tarihi gün! Fiyatı sıfıra indi
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (20 Nisan 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
IMF'den 170 ülkede ekonomik daralma beklentisi
Fenerbahçe'den Manuel Pellegrini'ye teklif
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında test kapasitesi krizi
Sabah'ın koronavirüs haberi TT oldu
Yüksekova'da görülen çok sayıdaki yılan korkuttu
Yerli koronavirüs ilacı üretiliyor! Milli Savunma Bakanlığı projeyi TÜBİTAK'a gönderdi
Yorumlar