Petrolde tarihi gün! Fiyatı sıfırın altına indi

ABD'de tarihin günler yaşanıyor! WTI ham petrolü işlem tarihindeki en düşük fiyatı gördü. Mayıs ayı kontratlarının dolması nedeniyle eksiye kadar inen petrol için üreticiler, ellerindeki petrolün alınması için üste para bile verebilecek hale geldi.

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ABD'de WTI ham petrolü işlem tarihindeki en düşük fiyatı gördü. New York Borsası'nda varil fiyatı sıfırlanarak eksiden işlem gördü. Stoklama sorunu nedeniyle üreticiler ellerindeki petrol vermek için üste para ödemeleri ihtimali doğdu.

Koronavirüs küresel ekonomiyi durma noktasına getirir, mlyonlarca kişiyi işsiz bırakır ve şirketlerin yüz milyarlarca dolar değer kaybetmesine yol açarken, bugün petrol fiyatı hem 1980'lerden beri en düşük düzeyi hem de 21. yüzyılın en düşük düzeyini gördü.

ABD'nin Batı Teksas (West Texas Intermediate/WTI) tipi ham petrolünün ticaretinden mayıs sözleşmesinin yarın vadesinin dolması öncesi büyük kaçış başladı.

İlkin yüzde 40 değer kaybederek varil fiyatı 10.87 dolara kadar inen WTI, işleme başladığı Mart 1983'den beri en büyük tek günlük düşüşü, kısacası en kötü günü yaşadı. Bir varilde 159 litre petrol olduğu düşünüldüğünde, WTI petrolün litresi neredeyse sıfıra yaklaştı.

Öncesinde ABD merkezli ekonomi haber sitesi Bloomberg, sahadan şu durumu aktarmıştı:

"Her yerde güçsüzlük işaretler var. Teksas'ta alıcılar bazı petrol kaynaklarının varili için 2 dolar kadar az bir para teklif etti, öyle ki, üreticilerin yakında ellerindeki ham petrolü vermek için üste para ödemek zorunda kalmaları ihtimali doğdu."

Üreticiler alıcılara petrolü satın almaları için toplu ödeme yapmaya başlayabilir

Habere göre petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD’deki petrol depolarının aşırı dolacağı yönündeki endişelerden kaynaklanıyor. Uzmanlar, bu durumda kısa zamanda değişiklik olmazsa üreticilerin toplu olarak müşterilere petrolü satın almaları için ödeme yapabilecekleri ihtimalini dışlamıyor. Daha önce bu türden bazı bireysel durumlar söz konusu olmuştu.

Londra Brent petroldeki düşüş ise nispeten daha yumuşak. Yüzde 2.8’lik düşüş kaydedilen Brent petrol 27 dolar civarında işlem gördü.

OPEC+ toplantısında varılan anlaşmanın yetersiz olduğu anlaşıldı

23 ülkenin petrol üretimini günde 9.7 milyon varil kısmayı kabul ettiği OPEC+ toplantısında anlaşmaya varılmasından yalnızca bir hafta sonra bunun yeterli olmadığı anlaşıldı.

Başta ABD olmak üzere üye olmayan ülkelerin de üretimini kısacaklarını duyurmaları beklendi, böylelikle toplamda 15-20 milyon varillik kesinti olacaktı. Ancak şu anda böyle bir bilgi olmadığı gibi petroldeki arz şimdiden talebi 25 milyon varil aşıyor.

Teksaslı şirketler Suudi Arabistan’dan sevkiyatların yasaklanmasını istiyor

Washington sektörel düzenlemelerle üretimi kısma olanağı olmadığını savunuyor. Bazı kaynakların iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, şirketlere üretimi durdurmaları karşılığında tazminat ödeme formülü geliştirdi, fakat bunun için Kongre’nin onay gerekiyor. Teksaslı petrol üreticileri ise krizin başından bu yana ABD’ye petrol sevkiyatlarını 4 kat arttıran ve yerli şirketleri piyasadan uzaklaştıran Suudi Arabistan’dan ithalatın yasaklanması konusunda ısrarcı.