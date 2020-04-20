Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi

Spor Toto Süper Lig'de geri kalan maçlarla ile ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geri kalan 8 haftanın Çarşamba-pazar olmak üzere haftada 2 maç üzerinden 6 günde oynanması gerektiğini söyledi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Milliyet Gazetesi'nden Şansal Büyüka'ya Türk futbolunun geleceği ile ilgili konuştu.

Kalan 8 haftanın nasıl tamamlanmasıyla ilgili öneride bulunan Terim, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Madem bir takım haftada iki maç oynayacak, ilk maçlar pazartesi-salı-çarşamba oynansın. İkinci maçlar cuma-cumartesi-pazar yapılsın. İlk maçını pazartesi oynayan takım, ikinci maçını cuma, salı günü oynayan takım cumartesi, çarşamba oynayan takım pazar günü ikinci maçlarını yapsınlar. Böylece her takım haftada iki maçını oynamış olur ve arada üç gün nefes alma ve yeni maçına mümkün olduğunca hazırlanma şansını bulur."

"Şikayet etme şansımız yok"

"Baştan beri söylüyorum. Asla şikayet etme şansımız yok. Şartlar böyle... İtiraz etmeden, 'öf-pöf' demeden oynayacağız. Bu kısa sürelerde deplasmana gitme sıkıntı olur mu, elbette biraz olur, ona da katlanacağız."