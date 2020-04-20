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Kısa çalışma ödeneği başvuruları! Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan kısa çalışma ödeneğine ilişkin son dakika açıklamalar.

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''3 milyonu aşkın sigortalımız için 270 bine yakın firmamız Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurdu" diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışanlarımızı ve işverenlerimizi destekliyor, istihdamı koruyoruz'' ifadelerini kullandı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nde işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini anımsatan Bakan Selçuk, başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini belirtti.

İlk kez paylaştı

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kısa Çalışma Ödeneği’nde sektörel kısıt yoktur, her sektörden firmamız başvurabilir” ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinin sektörel ve çalışan sayısına göre dağılımını ilk kez paylaştı.

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları

Bakan Selçuk, şu değerlendirmeleri yaptı:

Kısa Çalışma Ödeneğine en çok başvuru yapan sektör; yüzde 40 ile imalat.

Kısa Çalışma Ödeneğine en çok başvuru yapan sektör; yüzde 40 ile imalat. İkinci en çok başvuru yapan sektörün; yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, üçüncünün; yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, dördüncünün; yüzde 6 ile eğitim sektörü olduğunu görüyoruz.

Kısa Çalışma Ödeneğine en çok, yüzde 51.3 ile 3’ten az çalışanı olan firmalarımız başvurdu.

Firmalarımızın çalışan sayısına göre dağılımına baktığımızda da, en çok başvuru aldığımız firmalarımızdan ilkini; yüzde 51.3 ile 3’ten az çalışanı olan, ikincisini; yüzde 28.3 ile 4-9 çalışanı olan, üçüncüsünü; yüzde 10.8 ile 10-19 çalışanı olan, dördüncüsünü de yüzde 6.4 ile 20-49 arası çalışanı olan firmalarımız oluşturmakta. Böylece görüyoruz ki 50’den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın %90’ından fazlasını oluşturuyor.

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