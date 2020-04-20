İstanbul başta olmak üzere bir çok ile sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji paylaştı
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Öte yandan İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde yarından itibaren sağanak yağış bekleniyor.
Bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklığı
Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
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Rüzgarın durumu
Rüzgarın batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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