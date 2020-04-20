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Denizli'de polis aracı kazaya karıştı: 2'si polis 3 yaralı

DENİZLİ'de polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Yaşanan kaza sonrası araçlarda maddi hasarlar oluşurken can kaybı olmaması yüreklere su serpti.

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Merkezefendi ilçesinde saat 13.00 sıralarında Yenişafak Mahallesi Üçler Bulvarı'ndaki kavşakta trafik kazası meydana geldi.

Aydın Madak yönetimindeki 20 A 9272 plakalı polis otosu ile Arif Şengül (77) yönetimindeki 20 ABN 81 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, ekip otosunu kullanan polis memuru Aydın Madak ile yanındaki komiser yardımcısı Volkan Mıdık ve otomobil sürücüsü Arif Şengül yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumları iyi

Yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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