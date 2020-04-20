HABER /  SAĞLIK

Avustralya'dan heyecanlandıran açıklama: Koronovirüsü yendik

Avustralyalı bilim insanları koronavirüs için tedaviyi bulduklarını ileri sürdü. İlaç testleri için başvuru yapıldı.

Abone ol

Queensland'deki Klinik Araştırma Merkezi uzmanları bulunan ilacın hali hazırda bazı hastalarda denendiğini ve bu kişilerin durumunun düzeldiğini belirtiyor.

Araştırmacılar mart ayı sonunda Covid-19 pozitif olan hastaların ulusal düzeyde ilacı test etmek için deneylere kaydolmalarını umuyor.

Laboratuvarda işe yaradı

Araştırma Merkezi Direktörü Profesör David Paterson yaptığı açıklamada sıtma ve HIV tedavisinde kullanılan iki ilaçtaki etken maddelerin kombinasyonunun koronavirüsü laboratuvar tüplerinde de etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Hastalara verildi

Paterson ilaçlardan birinin ülkedeki ilk pozitif vakalardan birine verildiğini ve bu kişide virüs izinin kalmayarak tamamen iyileştiğini kaydetti.

Tamamen iyileştirdi, yan etkisi de görülmedi

Enfeksiyonel hastalıklar uzmanı olan Paterson "Yapılan terapi sonrası virüsün hastaların vücudundan tamamen atıldığını gördük. Dolayısı ile bu ilaçları bir 'tedavi' ve hatta 'çare' olarak isimlendirmek yanlış olmaz. Üstelik şimdiye kadar bir yan etki de görülmüş değil" diyerek oldukça iddialı konuştu.

Ne var ki Paterson, çok sayıda insan üzerinde geniş çaplı deneyler tamamlanmadan 'kesin çözüm' olarak lanse edilemeyeceğini belirtti.

Üç ay içinde netliğe kavuşabilir

Paterson, insanlar üzerinde denemeler başarılı olursa, ilaçların koronavirüsü tedavide etkin olup olmadığını üç ay içinde öğreneceklerini ifade etti.

Bahsi geçen her iki ilaç da Avustralya'da hali hazırda kayıtlı ve kullanımda ancak henüz resmi testler gerçekleştirilmediği ve onay alınmadığı için etken maddelerin hangi kombinasyonda kulanıldığına ilişkin detaylar açıklanmıyor.

İlgili Haberler
Süleyman Özışık'ın koronavirüs yazısı olay oldu: Evet ölüm sayıları gizleniyor! Madagaskar'da geliştirilen bitkisel Kovid-19 ilacı bugün tanıtılacak
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüsten ölümler arttı her yer ceset oldu akbabalar şehrin üstünde uçmaya başladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs hastalarının nasıl öldüğünü görseydiniz sokağa çıkmazdınız!
Oxford Üniversitesi Profesörü Gilbert'ten sarsıcı uyarı: Her yıl aşı gerekebilir
Araç sahipleri gece yarısına dikkat! İndirim geldi
23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek? İşte cevabı
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu "FETÖ'cü oldun" yorumuna ateş püskürdü
23 Nisan ile 1 Mayıs tatili birleşirse İstanbul'da 11 sokağa çıkma yasağı olur
ÖNCEKİ HABERLER
Van'da babanın koronavirüs bulaştırdığı 10 kişi iyileşti 2 yaşında çocuk da var
Etiyopya'da bir kilisede 7 genç ölü bulundu
Faik Öztrak: Olayın peşini bırakmayacağız
PlayStation 5 çıkış tarihi sızdırıldı! Oyuncular hazır olun yakın zamanda geliyor
Fenerbahçe için Manuel Pellegrini iddiası
Beşiktaş'ta Karius'un yerine John Ruddy
Yorumlar 7 yorum