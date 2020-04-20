Süleyman Özışık'ın koronavirüs yazısı olay oldu: Evet ölüm sayıları gizleniyor!

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, "koronavirüs ölümlerinin gizlendiği iddiasını kaleme aldığı "Evet ölüm sayıları gizleniyor!" yazısında "Çünkü kahrından ölenler var, çatlayarak ölenler var efendim!" ifadelerine yer verdi.

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Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı dün akşam itibarıyla 86.306'ya ölü sayısı ise 2017'ye yükseldi. Türk Tabipler Birliği, ana muhalefet partisinin bazı temsilcileri ve sosyal medyada koronadan ölenlerin sayısının gizlendiği ve rakamların çarpıtıldığı iddiası ortaya atıldı.

Salgın hastalıkla ilgili tartışmalar kamuoyunun kafasını karıştırdı. Tartışmalara katılan Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bu iddiayı dile getirenlere bugünkü yazısında sert sözlerle yüklendi.

"Ölüm sayılarının daha da artması için neredeyse dua edecek kesimdir bu kesim" diye yazan Özışık, fitne olarak gördüğü bu tür açıklamalarına milletin rağbet göstermediği görüşünde.

"Çünkü kahrından ölenler var"

"Evet, Türkiye'de ölüm sayılarına artık ben de inanmıyorum; kesinlikle ölüm sayılarının gizlendiğine inanıyorum" diyen Özışık, yazısının devamında "Çünkü kahrından ölenler var, çatlayarak ölenler var efendim!" ifadelerini kullandı. Özışık, yazısını şu sözlerle tamamladı:

'Hükûmet bu korona işinden de başarıyla çıktı' diye fenalaşanların sayısında artış

"Ben Fahrettin Koca Beyefendi'nin yerinde olsam farklı bir açıklama tarzı geliştirirdim.

Örneğin...

Türkiye'de bugün 90 kişi mi koronadan öldü. Geçerim ekran karşısına, şu açıklamayı yaparım:

"Türkiye'de bugün koronadan ölenlerin sayısı 90 kişidir. Ancak bu rakamlara inanmayıp, 'Niye daha fazla ölüm yok' diye kahrından ölenlerin sayısı koronadan ölenlerin sayısından çok daha fazladır. Korona hastalığını atlatıp iyileşen hasta sayımız çok fazla olurken, 'Hükûmet bu korona işinden de başarıyla çıktı' diye fenalaşanların sayısında da çok büyük bir artış vardır."

Yaparım bu açıklamayı vallahi!

Sonra da şunu eklerim:

"Korona döneminde sevdiklerinizle sosyal mesafeyi bir süre daha korumaya devam edin. Ancak bahsini ettiğim diğer kesimle asla temasa geçmeyin. Çünkü bunların hastalığı 'korona' değil, 'kudurma' hastalığıdır. Bu hastalık koronadan çok daha tehlikelidir!.."

Üstelik bu hastalığın belirtilerini göstermek çok daha kolay.

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