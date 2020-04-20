İstanbul'da bir meydan daha yayalara kapatıldı

İSTANBUL Ümraniye'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Dudullu Meydanı ve Alemdağ Caddesi yürüyüş yolu yayalara kapatıldı.Abone ol
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı geniş çaplı önlemler alınmaya devam ediyor.
Hıfzısıhha Kurulu karar verdi
Ümraniye İlçe Hıfzısıhha Kurulu’nun kararıyla yoğunluğun fazla olduğu Dudullu Meydanı ve Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı.
Barikatlarla kapatıldı
Meydanın çevresine ve yürüyüş yolunun giriş çıkışına barikat konularak önlem alınırken, polis ve Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri de denetimlerine devam ediyor. Bu bölgelerin 3 Mayıs saat 24.00’e kadar kapalı kalması bekleniyor.
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