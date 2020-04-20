Alex De Souza'dan Mauro Junior yorumu: Mutlaka alın

Junior'a hayran kalan Alex De Souza, "Bu çocuk gerçekten çok yetenekli. Mutlaka alın" ifadesini kullandı..

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Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak için uğraş verdiği PSV'nin 20 yaşındaki Brezilyalı 10 numarası Mauro Junior'un kasetleri efsane kaptan Alex de Souza'ya izlettirildi. Efsane kaptan, "Yeni Alex" olarak lanse edilen Mauro Juniors'a hayran kaldı.

''Mutlaka alınmalı. Uzun yıllar hizmet eder"

Takvim'in haberine göre; Alex 'Bu çocuk gerçekten çok yetenekli. 20 yaşında ama yaşından çok olgun. Mutlaka alınmalı. Uzun yıllar hizmet eder" ifadesini kullandı.

Alex yardım için hazır

Efsane kaptan, kendisi gibi sol ayaklı olan Brezilyalı 10 numara için gerekirse kendisinin de ikna için yardımcı olabileceğini söyledi. Yönetim de bunun üzerine girişimlerini hızlandırdı.

6 gol ve 6 asiste imza attı

6 Mayıs 1999 doğumlu olan Mauro Juniors'un PSV ile 2022 haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hollanda'nın Heracles takımında kiralık oynayan Junior bu sezon 6 gol ve 6 asiste imza attı.